Imperia, anziano non risponde al figlio dopo un litigio: scattano i soccorsi, ma l’uomo sta benissimo

Imperia. Mobilitazione di soccorsi intorno alle 23,30 di ieri quando un uomo residente nella provincia di Savona ha chiamato il 112 perché l’anziano padre, residente in via Nazionale, non rispondeva al telefono in casa. Padre e figlio avevano litigato e dopo la caduta della comunicazione l’anziano non aveva più risposto.

A quel punto il figlio, preoccupato, ha chiamato i soccorsi: a casa dell’uomo sono così giunti il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per raggiungere l’appartamento dell’uomo, i pompieri sono saliti con l’autoscala ma una volta entrati si sono resi conto che l’anziano stava benissimo: probabilmente aveva le proprie ragioni per non rispondere al telefono.