Il senatore Bruzzone e gli amministratori regionali Piana e Mai (Lega) a Bordighera per parlare della prossima stagione di caccia

Bordighera. “Aggiornamenti sul prossimo calendario venatorio” è il tema dell’incontro con i cacciatori organizzato per stasera nella sala dell’oratorio della chiesa di Terrasanta in via Vittorio Emanuele II a Bordighera. L’appuntamento è alle 20.

Saranno presenti il senatore Francesco Bruzzone, il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana e l’assessore regionale Stefano Mai.

“Tra gli argomenti che saranno trattati con i cittadini e i cacciatori – spiegano Bruzzone, Piana e Mai – ci saranno quelli che riguardano il calendario venatorio della stagione 2018/2019, il Piano faunistico venatorio, le proposte governative, le illustrazioni delle modalità della legge regionale 29/1994 e delle ultime iniziative assunte da Regione Liguria, alla quale è stato peraltro riconosciuto di avere il miglior calendario venatorio a livello nazionale”.