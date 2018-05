Imperia. Il Rotary Club ha donato al Nucleo Emergenza per la Protezione Civile SS. Trinità di Imperia una speciale tuta antipunture per interventi in presenza di nidi di imenotteri. La speciale attrezzatura verrà impiegata in modo particolare per gli interventi di eliminazione di nidi di vespa Velutina, per i quali la Protezione Civile SS. Trinità di Imperia opera con squadre specificatamente formate, in stretto coordinamento con l’Università di Torino.

La cerimonia di consegna della nuova e costosa attrezzatura è avvenuta ieri sera da parte del presidente del Rotary di Imperia Giuseppe Fossati, in occasione di un incontro conviviale del Club.

Questo tipo di tuta è l’unica in commercio in grado di garantire la sicurezza dell’operatore durante questi particolari interventi, che possono altrimenti rivelarsi molto pericolosi. La Vespa Velutina o calabrone asiatico è una specie aliena per il nostro territorio, che devasta gli alveari e può essere molto pericolosa anche per l’uomo.

Gli interventi di neutralizzazione dei nidi sono gratuiti e vengono effettuati a seguito di segnalazione all’Università di Torino: www.vespavelutina.eu – info@vespavelutina.eu – 335/6673358. Nei fine settimana le segnalazioni al telefono cellulare possono essere inviate soltanto tramite whatsapp.