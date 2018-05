Il principe di Galles Carlo e Camilla Parker Bowles in visita a Nizza

Nizza. ll principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia iniziano, oggi nella capitale della Costa Azzurra, la loro permanenza in Francia. Secondo quanto riporta Nice Matin, è previsto un tributo alle vittime dell’attentato sulla Promenade del 14 luglio.

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles rimarranno in terra d’oltralpe dal 7 al 9 maggio.Questa è la trentaduesima visita ufficiale del Principe Carlo in Francia, la settima per la sua nuova consorte.

Il primo per entrambi senza passare da Parigi. Questa visita, intrapresa su richiesta del governo britannico, intende evidenziare i forti legami bilaterali che esistono storicamente tra Francia e Regno Unito.