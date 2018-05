Ventimiglia. Così si presenta quest’oggi l’aspetto del mare ventimigliese: un’enorme macchia d’acqua marrone.

La causa è attribuita ai forti temporali che nelle ultime ore hanno colpito la Val Roya, tanto da portare alla chiusura del Tunnel di Tenda per allagamento e all’apertura della diga di Breil per far defluire fango e detriti giunti a valle, conferendo al nostro mare questa particolare tonalità.