Imperia. Il giro per le frazioni di Imperia da parte di Claudio Scajola prosegue con la tappa ad Artallo, domenica mattina. Prima a messa, con la moglie Maria Teresa, poi a colloquio, con la comunità che gli ha sottoposto i problemi più rilevanti della zona.

Il primo argomento trattato ha riguardato i lavori del parcheggio, importantissimo per la zona, iniziati da più di 10 anni e rimasti incompiuti per motivi burocratici. Il secondo, anche qui, è stato quello della sicurezza, mancando totalmente una vigilanza del territorio.

“Anche qui, come in ogni parte della città, è necessario che il Comune diventi amico del cittadino, semplificando e accelerando tutte le procedure burocratiche e mostrando, d’ora in avanti, un controllo più attento e costante del territorio” ha commentato Scajola.