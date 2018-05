Il Festival di Sanremo perde il suo “moschettiere”, è morto Pippo Caruso

Sanremo. Il Festival della canzone italiana perde il suo “moschettiere”. Si è spento all’età di 82 anni lo storico maestro e direttore d’orchestra Pippo Caruso.

Il “D’Artagnan” di Dumas, come era da molti salutato per i suoi spavaldi baffetti e quei capelli ondulati sulle spalle, era nato a Belpasso, in provincia di Catania, il 22 dicembre del 1935.

A dare notizia della morte è stato l’inseparabile compagno di ventura Pippo Baudo, che, come scrive l’Ansa, si è detto «distrutto per la perdita del carissimo amico». Caruso, «ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno».

Entrato nelle case degli italiani a partire dagli anni Settanta con il popolarissimo varietà Rai, Canzonissima, il maestro siciliano ha legato il suo successo professionale alle fortune di Baudo, affiancandolo in innumerevoli programmi: dal Festival di Sanremo a Fantastico e Serata d’onore fino a Numero Uno e Domenica In. Con la sua bacchetta, Caruso ha così diretto le orchestre romane e milanesi della rete televisiva di Stato oltreché la Sinfonica di Sanremo, di Roma e del Lazio, solo per citarne alcune. A lui anche il merito di aver contribuito a lanciare leggende della tv nazionale, tra cui Heather Paris e Lorella Cuccarini.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa Santa Croce di Passo Corese nel reatino.

(Foto: Google Immagini)