Il Comune di Diano Marina vuol far cassa: all’asta immobili per più di un milione e 300 mila euro

Diano Marina. Il Comune vuole far cassa e così mette all’asta varie proprietà immobiliari.



Ecco i lotti in vendita:



Lotto 1) Fabbricato ex asilo in Fraz.Gorleri –Diano Marina: Sez. DC, Foglio 3, mappali 247 – 261, censito al N.C.E.U. in Cat. A/3, cl.9, vani 9, mq.251; fabbricato vetusto, completamente da ristrutturare, nello stato di fatto in cui si trova, con piccola area circostante, già delimitata da recinzione, adibita a corte. Trattasi di edificio a forma rettangolare, di circa mq. 125 lordi ad ogni piano, con annessa vasca irrigua esterna avente raggio metri lineari 1,60; si eleva su due piani fuori terra con copertura a falde con tegole marsigliesi e struttura lignea; la struttura portante è in muratura di mattoni e sassi. L’immobile non risulta dotato di adeguati impianti tecnologici e versa in condizioni manutentive non adeguate; risulta realizzato da oltre 70 anni ed è stato usato sia come residenza che come asilo pubblico. E’ in corso di realizzazione la certificazione energetica. 2 Il prezzo a base d’asta è pari a € 240.000.

Lotto 2) Appezzamento di terreno sottostante il piazzale in Fraz. Gorleri – Diano Marina adibito a parcheggio: N.C.T., Sez. DC, Foglio 3, mappale 248, mq.21; minuscolo appezzamento di terreno in stato di abbandono, con possibilità di essere utilizzato anche come parcheggio scoperto; Il prezzo a base d’asta è pari a : Euro 6.000.

Lotto 3) n.3 posti auto scoperti in Via Diano S.Pietro n.47- Diano Marina , incrocio Via all’Isola, identificati catastalmente quali: : N.C.E.U., Sez. DM, Foglio 3, Mappali 1366, sub.1, sub.3 e sub.4, rispettivamente di mq. 13, 12 e 12; Il prezzo a base d’asta è pari a: Euro 20.000,00 per ogni posto auto (n.1,3,4).

Lotto 4) n.3 terreni siti in Strada Savoia-Fraz.Gorleri- Diano Marina, identificati catastalmente quali: N.C.T., Sez. DC, Foglio 5, mapp.8- mq.1.921 ,mapp.9 – mq.1.700, mapp10- mq. 3.484; Il prezzo a base d’asta per l’intero lotto è pari a : Euro 38.000.

Lotto 5) n.1 terreno sito in Località Pino del Rosso – Fraz.Gorleri- Diano Marina, identificato catastalmente quale: N.C.T., Sez. DC, Foglio 1, mapp.233, mq. 718; Il prezzo a base d’asta è pari a: Euro 7.477.

Lotto 6) n.17 posti auto scoperti in Piazza Jacopo Virgilio-Diano Marina, identificati catastalmente quali: Sez. DM, Foglio 1, mappale 717, di superficie variabile da mq.11 a mq.20, categoria C6, classe 1; Il prezzo a base d’asta è pari a Euro 35.000 solo per i posti auto n. 67- 75, aventi superficie di circa 20 mq., Il prezzo a base d’asta è pari a Euro 27.050 per i restanti posti auto (n.63-64-65-69-70-71-72-74-79-80-83-85-86-87-88), aventi superficie di circa 11 mq.

Lotto 7) n.1 appartamento in Via Diano S.Pietro n.53/int.8, identificato catastalmente quale: Sez. DM, Foglio 3, mapp.993,sub.40, mq. catastali 84; Il prezzo a base d’asta è pari a Euro 272.700,00 (duecentosettantaduemilasettecento/00); Lotto 8) n.1 appartamento in Via Diano S.Pietro n.53/int.9, identificato catastalmente quale: Sez. DM, Foglio 3, mapp.993,sub.41, mq. catastali 60; Il prezzo a base d’asta è pari a Euro 194.820.

Lotto 9) n.1 appartamento in Via Diano S.Pietro n.53/int.10, identificato catastalmente quale: Sez. DM, Foglio 3, mapp.993,sub.42, mq. Catastali 87; Il prezzo a base d’asta è pari a Euro 282.480.

