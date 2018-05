Il candidato sindaco Fabio Perri: “Faremo di Vallecrosia una grande città”

Vallecrosia. “Faremo di Vallecrosia una grande città”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco Fabio Perri a margine dell’aperitivo offerto ieri ai tanti sostenitori nel suo point elettorale in via Colonnello Aprosio.

“Sarà importante lavorare molto sul programma che abbiamo stilato”, ha aggiunto Perri, “Un programma studiato con i nostri candidati sulle problematiche cittadine. Ci sono nel nostro programma 13 punti di forza: dalla sicurezza, per noi molto importante perché i nostri cittadini non possono aver paura di mandare i loro figli a passeggiare per il rischio che qualcuno crei spiacevoli comportamenti. Poi ancora il verde pubblico, che dà qualità alla città”.

“I giardini sono un momento di incontro e confronto con le persone”, ha detto ancora Perri, “Vogliamo portare familiarità nella nostra città”.

E poi musica, rilanciando il Museo della Canzone della fondazione Erio Tripodi: “Vogliamo lanciare il messaggio di Vallecrosia città della musica sfruttando il museo della canzone, per tanti e troppi anni abbandonato”, ha spiegato Perri, “La musica deve diventare un polo di attrazione culturale, sociale, di studio, fonte di turismo ed economia, con uno sguardo rivolto alle scuole”.