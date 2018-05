Il candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi anticipa alcuni punti in merito alle Politiche Sociali

Vallecrosia. Il candidato sindaco Armando Biasi anticipa alcuni punti del programma della lista civica Cittadini in Comune in merito alle Politiche Sociali e inaugura i nuovo servizio Whatsapp, un ulteriore canale di comunicazione diretto con i suoi concittadini.

“Le politiche sociali – afferma Biasi – sono un settore fondamentale del Comune di Vallecrosia, in un momento storico in cui aumento dell’età anagrafica ed un aumento diffuso della povertà ha creato enormi disagi sociali. Nel nostro programma partecipato, Sul quale i cittadini di Vallecrosia ci hanno chiesto di intervenire in modo proattivo con attenzione puntuale ai problemi quotidiani.

“Alcuni punti che abbiamo inserito all’interno del nostro programma – continua il candidato Sindaco – sono lo sportello amico, per aiutare le persone a risolvere le problematiche del quotidiano e supportarle nel disbrigo di pratiche burocratiche. Un altro obbiettivo è la creazione di una consulta delle associazioni del terzo settore, che si propone di mettere in rete tutte le associazioni del territorio intemelio che prestano servizi o lavorano nel terzo settore”.

E infine conclude: “L’obbiettivo è quello di creare un luogo incontro codificato tra enti per analizzare i dati in possesso dei singoli operatori al fine di promuovere iniziative mirate comunali ed in ambito di distretto per arginare il disagio giovanile, favorire politiche di aggregazione e inclusione sociale, andare in contro ai bisogni degli anziani.

Il Baratto del Tempo strumento molto in voga nei paesi del Nord Europa, dove attraverso una regia comunale di sussidiarietà si offre e si riceve del tempo per risolvere piccole problematiche.

Orti Urbani condivisi in cui il Comune ed il Privato mette al servizio dei cittadini dei terreni incolti per poter essere coltivati e i prodotti servire una rete interna di volontari”.

Da qualche giorno la lista civica Cittadini in Comune ha attivato anche un numero di telefono, tramite il quale è possibile porre delle domande ai membri della lista, ricevere informazioni ed il programma, oppure fissare un appuntamento con uno dei candidati. Per attivare la chat con Armando Biasi e la sua squadra è sufficiente scrivere un Whatsapp o un sms con il testo Armando On al numero +39 375 5197511.