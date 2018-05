Imperia. Un martedì ricco di appuntamenti per il candidato sindaco Guido Abbo. Nel pomeriggio si è svolto l’incontro con i dipendenti della Go Imperia dove si è parlato del futuro del porto con un’occhio di riguardo per la posizione lavorativa dei dipendenti. Un incontro dove entrambi le parti si sono confrontate in un dialogo costruttivo.

Ma l’attenzione di Abbo si concentra anche nelle frazioni di Imperia, che sono risorsa fondamentale della città. Un incontro a Montegrazie per parlare di futuro, turismo e quotidianità. Nella serata il candidato sindaco ha incontrato i cittadini di Costa d’Oneglia, svariarti gli argomenti trattati durante l’incontro tra cui il cambiamento della città con la pista ciclabile.