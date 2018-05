Il 23 e 24 maggio ad Imperia e Sanremo corsi di formazione per adeguarsi alle normative del GDPR

Imperia. Due corsi di formazione, uno a Imperia e uno a Sanremo, per ottenere un certificato di frequenza e poter dimostrare di aver iniziato un percorso di adeguamento alle normative del GDPR, il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che entrerà in vigore il 25 maggio. E’ quanto propone privacyandsecurity.eu, la business unit di Veris Servizi srl, azienda con sede a Imperia che fornisce consulenza e metodologie allo stato dell’arte per l’adeguamento di enti e imprese alle normative e alle nuove sfide del mercato globale.

I corsi si svolgeranno mercoledì 23 maggio a Imperia alle 14:30 presso la sala conferenze FIT/TNET 2001, viale G. Matteotti 124, al primo piano) e giovedì 24 a Sanremo alle 16 presso il Best Western Hotel Nazionale, corso G. Matteotti 3). Potranno partecipare professionisti, dirigenti, dipendenti, tutti coloro che direttamente o indirettamente trattano dati personali (di persone, non di Imprese).

Come ha recentemente sottolineato il garante europeo della protezione dei dati, Giovanni Buttarelli:”Dal 26 maggio ci saranno linee di giusta severità nei confronti di chi non era in regola neppure con i vecchi ordinamenti. Ci sarà invece ragionevolezza con chi dimostra di avere iniziato un percorso“.

Privacyandsecurity.eu si occupa di protezione dei dati personali e propone agli enti e alle imprese un metodo razionale per diventare compliant rispetto al GDPR, in modo da far diventare questo argomento centrale rispetto alla costruzione dei progetti di business. I suoi corsi di formazione, molto seguiti, consentono di ricevere un attestato di partecipazione con verifica di apprendimento.