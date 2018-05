I parlamentari Comi e Mulè ad Imperia a sostegno del candidato sindaco Lanteri

Imperia. L’onorevole Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia sabato 2 giugno saranno ad Imperia per appoggiare Luca Lanteri, candidato sindaco del centro destra.

Lara Comi sempre molto presente in Liguria, in questi anni ha portato avanti, in Europa, importanti battaglie politiche per sostenere il Made in Italy. Ricordiamo inoltre il suo impegno contro l’applicazione della direttiva Bolkestein, la tutela della pesca e dei confini italiani, la difesa dei diritti dei lavoratori frontalieri.

Giorgio Mulè, eletto deputato nel collegio 1 per il centro destra del ponente ligure, è responsabile della comunicazione in Forza Italia e portavoce dei gruppi parlamentari azzurri. Il loro arrivo è previsto intorno alle 10 ad Oneglia, saranno presenti al gazebo della coalizione in via San Giovanni e proseguiranno con una passeggiata per le vie del centro dove incontreranno cittadini e sostenitori. Saranno accompagnati dall’assessore regionale e Coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Scajola.