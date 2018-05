Guasto su “linea aerea” a Carnoles: annullati tutti i treni per la Francia. Il primo alle 10

Ventimiglia. Caos alla stazione della città di confine. I pendolari che all’alba si recano in piazza Cesare Battisti per prendere un treno per la Francia hanno trovato ad attenderli un cartello con scritto che tutti i convogli erano stati cancellati. Il motivo? “Guasto alla linea aerea a Carnoles”, è scritto.

La circolazione ferroviaria da Ventimiglia verso la Francia dovrebbe essere ripristinata alle 10.