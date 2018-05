Guasto ad una tubatura in via Airenti a Imperia Porto Maurizio, i residenti: “L’acqua è razionata”

Imperia. Questa mattina si è verificata una perdita d’acqua in via Airenti a Porto Maurizio a causa della rottura di una tubatura.

Dopo le segnalazioni di diversi residenti per la non presenza dell’acqua, i tecnici dell’Amat hanno verificato la rottura e così sono intervenuti per risolvere il problema. “Al momento l’acqua è razionata” – fanno sapere gli abitanti della via. Gli operai dell’Amat prevedono di poter ripristinare l’erogazione nel tardo pomeriggio di oggi.