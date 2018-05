Grande fermento a Sanremo per l’inizio delle riprese di “Mimì'”, il biopic Rai su Mia Martini

Sanremo. C’è grande fermento nella città dei fiori per l’inizio delle riprese di “Mimì”: la nuova fiction Rai su Mia Martini prodotta da Casanova Multimedia. Il primo ciak sarà battuto lunedì 14 maggio e la pellicola sarà girata quasi per intero a Sanremo fra il Teatro Ariston, l’Hotel Londra e corso Imperatrice.

Per permettere le riprese, dalle 00.00 del giorno 12 alle 24.00 del 19, vigerà il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in via Asquasciati (lato levante) e via Roma (sulla corsi di svolta continua per piazza colombo). Dalle 16 alle 22 del giorno 15, invece, sarà interrotta la viabilità in corso Imperatrice dal civico 5 al 14 (ambo i lati). Divieto di transito e di sosta anche sul lungomare Vittorio Emanuele II dalle 14 alle 20 sempre del 15, e dalle 12 alle 17 di mercoledì 18 dal piazzale sopra i bagni Paradiso fino al termine della passeggiata in direzione Ponente.

La fiction, che avrà come protagonista l’artista napoletana Serena Rossi, ripercorrerà parte della travagliata vita di Mimì, cantante segnata tanto dal successo quanto dal tormento e nonostante o forse proprio per questo tra le più amate nel nostro Paese. Voce eterna, anche della città di Sanremo e del suo Festival che, dopo la sorprendente “bocciatura” nel 1972 con il brano “Credo”, la conferì agli onori dell’altare in più di un’occasione: nel ’82, quando salì sul palco dell’Ariston interpretando “E non finisce mica il cielo” di Ivano Fossati che le valse anche il Premio della Critica, istituito appositamente per lei e ancora oggi intitolato a suo nome; nel ’89, incantando il pubblico con l’indimenticabile “Almeno tu nell’universo”; e negli anni successivi con “La nevicata del ‘56” (1990), “Gli uomini non cambiano” (che nel 1993 le valse il podio) e “Cu’mmè”, duetto con Roberto Murolo che rilanciò la canzone napoletana.

Il biopic “Mimì” si incentrerà proprio sugli questi ultimi anni della carriera di Domenica Rita Adriana Bertè (questo il nome della cantante all’anagrafe), in particolare sul Festival del 1989, tra le sue più grandi esibizioni prima di spegnersi nel silenzio di un appartamento in provincia di Varese. Era il 12 maggio 1995 e la grande Mimì aveva soli 47 anni.