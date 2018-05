Grand Prix di Monaco, Federalberghi: “Anche quest’anno tutto esaurito negli hotel della Riviera”

Tutto esaurito negli alberghi della Riviera per l’arrivo del Gran Premio di Monaco. Come ogni anno la competizione che si svolge nel Principato di Monaco attira l’attenzione di tutto il mondo: motori, moda, vip, super yachts e fiumi di champagne coronano la kermesse, richiamando un gran numero di turisti che non vogliono perdersi l’occasione di passare un weekend all’insegna del lusso e del divertimento.

Un turismo molto diversificato quello del Gran Premio: chi non bada a spese e decide di seguire la gara direttamente sul posto riempiendo Hotel e appartamenti in affitto sia del Principato, sia della Costa Azzurra e chi invece preferisce spendere meno scegliendo la Riviera di Ponente, decisamente più tranquilla ed economica.

“Anche quest’anno andiamo verso un tutto esaurito negli alberghi dell’estremo Ponente da Ventimiglia ad Alassio – spiega Igor Varnero, presidente provinciale di Federalberghi – non solo da parte dei turisti ma anche da addetti ai lavori. Chi sceglie la Liguria è un genere di ospite che non gradisce il caos della kermesse e dopo aver assistito alla gara torna a riposare in Riviera”.

“Quest’anno si prevede un picco di utenza per le giornate di venerdì e sabato, i prezzi molto elevati per assistere al GP costringono gli ospiti a non seguire tutta l’agenda delle giornate ma solo una piccola parte – continua Varnero – nelle giornate di prove o solo in quella della gara ufficiale”. Dopo Pasqua, i ponti del 25 aprile e 1° maggio, l’arrivo della Formula 1 rappresenta per gli albergatori e i commercianti del Ponente Ligure uno dei momenti di massimo picco della stagione primaverile.