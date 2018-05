Limone Piemonte. A giugno e a settembre, nella cornice mozzafiato delle Alpi Marittime di cui Limone Piemonte è regina, il Grand Hotel Principe si propone location ideale per la realizzazione di eventi aziendali (meeting, convegni, eventi di formazione o incentive…).

Posizione strategica, comoda a tutti i servizi, il clima, la natura, il panorama: i servizi dell’hotel sono alcuni tra i “benefit” che concorrono a creare il perfetto equilibrio necessario per gli eventi business. Le camere dotate di ogni comfort, la piscina all’interno del suo parco, il solarium, il bar, oltre a parcheggio e garage, sala giochi per bambini con servizio di animazione, servizio navetta (anche da e per stazione ferroviaria) e il rinomato ristorante con cucina tipica piemontese e mediterranea, costituiscono il pacchetto dei servizi base, al quale si possono aggiungere costruiti “su misura” offerte extra per gli ospiti dei vostri eventi.

Soggiorni incentive. Per i vostri clienti “top”o per i vostri dipendenti, offriamo esperienze indimenticabili di autentico relax, divertimento e svago come ad esempio gli itinerari in bike (a giugno torna la rinomata” Via del Sale” ), le passeggiate a piedi o a cavallo, le degustazioni enogastronomiche, i percorsi benessere.

Soggiorni business. Se state pensando ad una convention per una grande platea, a un corso di formazione o a un meeting più intimo e raccolto il Grand Hotel Principe diventerà la vostra seconda casa grazie allo staff che ha fatto dell’accoglienza e della cortesia il proprio punto di forza.

Visita il nostro sito www.hotel-principe-limone.it e contattaci!