Giorni di festività in Francia: code in autostrada per chi si reca verso l’Italia

Ventimiglia. Si registrano 5km di code sull’autostrada A10 prima del casello della città di frontiera in direzione Italia. La causa del traffico si ricondurrebbe al ponte di cinque giorni in occasione della festa della liberazione (8 maggio) e oggi, che in Francia è il giovedì dell’Ascensione. Sono tanti i francesi che hanno deciso di passare questi giorni festivi in Italia.

Per chi lavora oltralpe o nel Principato di Monaco consigliamo di uscire dall’autostrada allo svincolo di Mentone per proseguire verso l’italia percorrendo la SS1 via Aurelia.