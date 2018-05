Giornata mondiale della della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la Cri di Imperia organizza un evento alla Lagorio

Imperia. Il Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 8 maggio, data in cui nacque Jean Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa – organizza un evento presso la Biblioteca Civica “L. Lagorio” di Imperia venerdì 11 maggio alle 17.

“Incontra e conosci la Croce Rossa è il tema principale: conoscere tutte le attività che quotidianamente i Volontari e i Dipendenti di Croce Rossa svolgono per aiutare e supportare la popolazione. Grande attenzione sarà posta anche alle Manovre Salvavita Pediatriche con una lezione informativa, tenuta dagli Istruttori della Croce Rossa Italiana: è importante sapere come intervenire tempestivamente in caso un bambino si trovi in situazione di difficoltà.

Invitiamo tutta la popolazione a partecipare e a festeggiare con noi la Croce Rossa!” – dice la Cri Imperia.