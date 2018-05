Giorgia Meloni scende in campo a sostegno dei candidati di centrodestra e FdI di Imperia e Bordighera

Imperia. L’onorevole Giorgia Meloni scende in campo ad Imperia e Bordighera a sostegno dei candidati sindaci del centrodestra e delle liste di Fratelli d’Italia.

Martedì 29 maggio l’on. Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia ha voluto personalmente ritagliare un pomeriggio nella propria agenda fitta di appuntamenti per presenziare in Liguria ed in particolar modo ad Imperia e Bordighera dove il suo partito sostiene i candidati sindaci Luca Lanteri e Giacomo Pallanca insieme alla coalizione di centrodestra.

La presidente Giorgia Meloni sarà presente:

– ad Imperia alle 15,30 presso il point elettorale del candidato Luca Lanteri in galleria degli orti ad Oneglia dove insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti incontrerà la stampa locale e saluterà amici e simpatizzanti.

– a Bordighera alle 16,30 visiterà il point elettorale del candidato Giacomo Pallanca e saluterà amici e simpatizzanti al ristorante Chez Louis di corso Italia.

Interverranno negli incontri :

Massimiliano Iacobucci coordinatore regionale Fratelli d’Italia

Gianni Berrino dirigente nazionale FdI e assessore regionale

Alessandro Piana presidente consiglio regionale Liguria

Sonia Viale vice presidente regione Liguria

Marco Scajola assessore regionale

Fabrizio Cravero portavoce provinciale FdI

Lorenza Bellini portavoce FdI Imperia

Alessandro Panetta portavoce FdI Bordighera