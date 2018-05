Giorgia Meloni oggi a Imperia a sostenere Luca Lanteri

Imperia. Il capoluogo e il Ponente ombelico del mondo: oggi alle 15, in piena crisi politica e istituzionale, arriva la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Alle 15 è prevista la sua visita al point del candidato sindaco del centrodestra Luca Lanteri. A seguire tappa a Bordighera, prima di imbarcarsi sull’aereo per Roma, a Nizza.

Giorgia Meloni alla fine della settimana scorsa, quando il Governo “gialloverde” di Lega e M5S sembrava cosa fatta, aveva definito Matteo Salvini “traditore”. Chissà se la bella Giorgia è a conoscenza che Lanteri è il candidato proprio di Salvini. L’ex sostenitore di Lella Paita e alleato col Pd alle Regionali del 2015, infatti, non è un segreto che sia uscito dal cilindro del commissario leghista Alessandro Piana. Basta guardare gli autobus della Rt in questi giorni per rendersene conto: il capo del Carroccio sorridente invita gli elettori imperiesi a votare per Luca Lanteri.

Nel frattempo c’è stato il “caso Savona” che ha portato al naufragio del governo del “cambiamento” e la Meloni, forse per timore di pagare pegno in termini di voti a favore della Lega è stata la prima a parlare di impeachment nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al netto della frattura che a Imperia in Fdi c’è stata alla vigilia delle elezioni con la pattuglia guidata da Alessandro Casano che si è staccata per non appoggiare Luca Lanteri dando vita a uno schieramento alternativo.