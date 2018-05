Giorgia Meloni in provincia di Imperia, Iacobucci: “La sua visita onora il nostro lavoro”

Imperia. Scrive Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia :

“La visita dell’on Meloni in provincia di Imperia onora il nostro lavoro in favore del territorio e garantisce ai nostri candidati il sostegno della politica nazionale fondamentale per il loro ruolo di amministratori locali. Ringrazio il presidente Giovanni Toti, Gianni Berrino, Sonia Viale, Marco Scaiola, Alessandro Piana e tutti i nostri alleati per la partecipazione.

Ore 15,30 ad Imperia Giorgia Meloni incontra la stampa al Point elettorale di Luca Lanteri Sindaco seguirà rinfresco per amici e simpatizzanti;

Ore 16,30 a Bordighera Giorgia Meloni visita il Point elettorale di Giacomo Pallanca e intrattiene amici e simpatizzanti al ristorante chez Louis di corso Italia”