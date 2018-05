Giallo a Bordighera: candidato consigliere in lista Pallanca riceve lettera anonima

Bordighera. Veronica Albanese, candidata consigliere nella lista “Progetto Bordighera” che appoggia la candidatura a sindaco di Giacomo Pallanca ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera anonima dai contenuti diffamatori scritta a mano e inviata in una busta intestata ad uno studio che si occupa di amministrazione di condominio. La missiva è stata recapitata all’indirizzo del negozio del compagno della donna, in piazza Bengasi.

“Non mi è mai capitato nulla del genere prima”, ha dichiarato Veronica Albanese, “Nè a me, né alla mia famiglia. Ora che ho scelto di candidarmi per portare avanti un mio progetto per il sociale, invece, ho ricevuto la lettera”.

Nessuna minaccia, ma toni denigratori nei confronti della candidata, offesa nella sua sfera personale e familiare. “L’autore ha scritto cose non vere sul mio conto”, ha spiegato Veronica Albanese, “Evidentemente non mi conosce. Io ho un lavoro, oltre ad occuparmi a tempo pieno di un bambino di dieci anni disabile per un errore medico”.

La donna ha sporto denuncia contro ignoti presso la caserma dei carabinieri di Bordighera. Ci sarebbero dei sospetti.