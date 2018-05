Imperia. Continua il viaggio degli studenti della II A ling. del Liceo Ling. Sc. Umane Amoretti e Artistico verso la conoscenza dei Siti di Interesse Comunitario.

Come previsto dal calendario delle attività del progetto Erasmus+ KA2 Sites of Community Interest, e dopo aver ospitato i compagni della scuola Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych di Kamienna Gora in Polonia, gli studenti della II A, sempre accompagnati dalle docenti Fulvia Amoretti e Mirella Semeria, sono partiti lo scorso 5 maggio alla volta della Norvegia.

Questa volta si cimenteranno con gli studenti della Olsvikåsen videregående skole di Bergen, altro partner del progetto, coordinati dal prof. Thomas kristoffersen, nello studio del ghiacciaio Bondhusdalen e del parco di Folgefonna in località Sundal, grazioso villaggio che si trova sulla riva meridionale del Maurangsfjorden.

Un’esperienza particolarmente affascinante per i due team sia sotto l’aspetto naturalistico, strettamente legato allo studio di aree e specie protette di rara bellezza, sia per le suggestive cabin, le tipiche casette di legno norvegesi, che li ospiteranno durante la permanenza sul ghiacciaio. Terminata l’avventura esplorativa che durerà 2 giorni, il si rientrerà a Bergen presso la scuola partner Olsvikåsen videregående skole, per riordinare i dati raccolti, digitalizzarli ed inserirli nella piattafoma E-twinning affinché siano fruibili per il prosieguo del progetto e per l’intera la comunità Erasmus.