Freddy Colt presenta le sue “Facezie Retrò” alla Fiera del Libro di Imperia

Imperia. Domani, sabato 26 maggio la Fiera del Libro ospiterà un incontro letterario a carattere musicale presso lo spazio chiamato “Isola Mediterranea” in via Cascione.

Alle 14,40 verrà infatti presentato il libro “Facezie retrò. Archeologia della canzone umoristica italiana” di Freddy Colt, edito da Zona Music Books. Il musicista-musicologo sanremese illustrerà dunque questo lavoro, frutto di ricerche durate molti anni, dedicato al filone dell’umorismo nella canzone italiana delle origini, dagli anni ’10 ai ’40. Soprattutto a cavallo tra gli anni Ruggenti e i ’30, fino all’entrata dell’Italia in guerra, vi erano autori ed interpreti che osavano proporre canzoni bizzarre, spensierate, grottesche, talvolta demenziali, talaltra maliziose ed impertinenti: alcuni di essi sono entrati nella storia, come Petrolini e De Sica, altri sono noti soprattutto tra i cultori della materia.

Nel libro si parla infatti di Vittorio Mascheroni, Marf, Rodolfo De Angelis, Nicola Maldacea, Pippo Starnazza e molti altri. Con uno stile scorrevole e testi ben documentati il libro offre una panoramica tra musica e varietà, costume e arte, presentando anche un ricco apparato di immagini, ritratti, caricature, vignette umoristiche e pubblicità d’epoca. Il volume, uscito lo scorso inverno, è completato da una prefazione del cabarettista e scrittore umoristico Flavio Oreglio e da una discografia storica curata dal giovane ricercatore Roberto Berlini.

Dopo essere stato presentato in prima nazionale all’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (già “Discoteca di Stato”) di Roma, ora il libro approda ad Imperia per l’annuale fiera dedicata alla cultura mediterranea. In questo caso l’autore dialogherà con lo storico imperiese Riccardo Mandelli, autore di successo di successo come “L’ultimo Sultano”, “Al casinò con Mussolini”, “Le case del destino” e, insieme a Romano Lupi, “Il libro nero del Festival”.

I due relatori guideranno il pubblico tra testi di canzoni in cui si parla di paesi esotici, di avventure galanti, di animali che parlano e simili bizzarrie e il contesto storico in cui esse venivano alla luce: un’Italia diversa, ma con tanti vizi e contraddizioni simili a quelli di oggi.

L’ingresso è libero e gratuito.