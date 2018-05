Fiera del libro di Imperia: la Polizia di Stato c’è!

Imperia. E’ iniziata ieri, ad Imperia, la 17esima edizione della Fiera del Libro – Festival della Cultura mediterranea, evento culturale che si svolge nella cornice del centro storico di Porto Maurizio.

La Polizia di Stato ha allestito un proprio stand ove gli specialisti della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale hanno mostrato gli “strumenti del mestiere”: polveri per rilevare le impronte latenti, microscopio, telelaser, hanno suscitato le domande dei tanti cittadini che si sono fermati incuriositi dalla presenza degli uomini in divisa.

Numerose anche le brochure che i poliziotti hanno distribuito: “Chiamateci ….sempre”, con consigli utili per le truffe agli anziani; “Informare per prevenire”, indirizzata ai più giovani, che illustra le insidie del web e del cyberbullismo e tutti gli strumenti per difendersi; “You Pol”, la nuova app della Polizia di Stato per contrastare bulli e spacciatori.

Questa iniziativa si inserisce nell’alveo delle numerose altre tenutesi in tutta la provincia di Imperia, finalizzate all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, in un percorso di prossimità e vicinanza, nell’ottica del nostro motto #essercisempre.