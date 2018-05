Fidapa BPW Sanremo partner di Icf Italia nell’evento “Il coaching per lo sviluppo di relazioni e comunicazioni di valore”

Sanremo. La sezione sanremese di Fidapa BPW, in occasione dell’open day Fidapa BPW, è partner dell’International coach federation e la community dei coach professionisti nell’ambito della “Coaching week 2018″. Il 10 maggio a partire dalle 19.30 la dottoressa Raffaella Rognoni, professional coach Pcc Icf e team coach, senior trainer, sarà relatrice di un incontro dal titolo “Il coaching per lo sviluppo di relazioni e comunicazioni di valore”, in cui approfondirà temi quali le donne e la relazione, la potenza delle parole e tanto altro, presso lo Yachting club di Sanremo.

«Un evento che la Fidapa BPW Sanremo ha voluto sostenere – spiega la presidente Monica Iacobelli – perché riteniamo che sia un’iniziativa meritoria e declinata al femminile si “sposa” alla perfezione con la mission della nostra associazione. Le relazioni interpersonali sono un elemento fondamentale nella quotidianità di tutti noi, saperle sviluppare in modo efficace e produttivo è un vantaggio in tutti i settori, da quello personale a quello lavorativo».

L’evento rientra nella Experience coaching, che è un’iniziativa avviata nel 1999 dal coach Icf Jerri N. Udelson, MCC. International coaching week ha lo scopo di diffondere ed “educare” il pubblico sul valore che si genera lavorando con un coach professionale e riconoscere i risultati ed i benefici attraverso il processo di coaching.

Si accettano prenotazioni entro e non oltre lunedì 7 maggio.

Per info e prenotazioni scrivere a elesparago@gmail.com.