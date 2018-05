Bordighera. Sarà un’estate ricchissima di eventi, quella bordigotta. Sono 93, infatti, gli spettacoli in programma, suddivisi in 143 serate “spalmate” in quattro mesi, da giugno a settembre, con una maggiore concentrazione di eventi a luglio e agosto: i mesi più caldi, per il turismo della “Città delle Palme”.

Un “pacchetto” per il quale l’amministrazione Pallanca ha speso 148mila euro: “Non è tanto per una città turistica come la nostra”, ha spiegato il sindaco, “Ma è il massimo che abbiamo potuto fare”.

Torna la “Canzone d’Autore”, la rassegna dedicata ai cantautori che hanno fatto grande la musica italiana. Quest’anno, a Bordighera, si esibiranno artisti del calibro di Marina Rei (4 agosto), Tricarico (4 agosto), Alberto Camerini (2 agosto) e Alice (5 agosto). E poi tre serate con la grande musica proposta dalla Bordighera Symphony Orchestra diretta dal maestro Massimo Dal Prà: si inizia il 21 luglio con un programma dedicato al jazz, poi il 28 luglio con la musica spagnola in un concerto intitolato “Viva Espana! Musiche di Rimsky – Korsakov, Chabrier e Leucona. Infine sabato 11 agosto una serata dedicata ai musical con le voci di Alessandro Arcodia e Elisa Musso. Musiche di Loewe, Bernstein e Webber.

Altro grande ospite, Moni Ovadia, che sarà a Bordighera il 20 luglio con il concerto “Ebrei e Zingari”.