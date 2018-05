Sanremo. Esordio da solista per il cantautore sanremese Christian G (vero nome Gullone), in radio dal 21 maggio con “Fastidio”, primo singolo estratto dall’album “MA”.

“Nuove statistiche affermano che passiamo più dell’ 80 % della nostra vita a lamentarci e questo ci provoca fastidio”. Con questo incipit lo speaker di una radio immaginaria dà il via a Fastidio, un surf twist che alimenta un vizio alla moda degli ultimi tempi: quello della lamentela. Il cercare il negativo in ogni cosa e trovare solo fatti su cui accanirsi: la politica, l’immigrazione, il “si stava meglio quando si stava peggio” i lavori di normale amministrazione che non vengono mai realizzati.

“Sino ad arrivare alla musica, per poi scoprire che la soluzione è soltanto una: l’Amore. Perché è l’unica cosa che non dà fastidio mai”. Fastidio è una social song nata da una domanda sui canali social dell’artista che ha poi cercato di racchiudere in poco tempo tutti i vari” fastidi” raccontati”.

Album “MA”

“Ma” come il mare e i suoi mille significati, “Ma” come la mamma che diventa farfalla e la vedi in primavera. “Ma” come: ma perché fare un disco con la crisi? “Ma” è un’opportunità che voglio attraversare. Perché in molti mi hanno chiesto: di cosa parlerà il tuo disco? E perché a volte serve fare un po’ di ordine. Per dare un senso ai tuoi trent’anni, “Ma” che senso hanno non lo so, forse il senso di riunire il gruppo con cui ho iniziato e dare un sapore di festa a questi ricordi, e metterci in mezzo anche le radici, la tarantella, il dialetto di Sanremo. “Ma” è una festa dedicata al Mare. Un disco per dire Sì. Si può essere un cantante di Sanremo, che è la città delle canzoni e dei fiori. “Ma” è un antidoto alle insidie della Malinconia che si fanno avanti. “Ma” è una grande festa con le persone che ami, dove ricordare tutti gli amici, danzando. Perché il mare non è mai fermo, ci accoglie. Nel mare non si può stare fermi, altrimenti si affonda.

MA è una culla dove svegliarsi, MA è una famiglia, che prende vita. 11 canzoni tutte diverse, come uomini e donne, come i momenti tutti diversi , come l’acqua, non ci si può bagnare mai nello stesso mare! Ma è colmo di creature mitologiche, e veri eroi, normali veri eroi!

