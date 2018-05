Elezioni Rsu 2018: Anief Liguria chiude con 1441 voti nel 65% delle scuole regionali

Imperia. “In Liguria il sindacato Anief con 1441 voti, concentrati sulle 125 scuole dove aveva presentato le liste, triplica i voti del 2015, superando la Gilda, piazzandosi come quarto sindacato del comparto scuola della regione”: così Maria Guarino, presidente regionale Anief Liguria, commenta soddisfatta i risultati raggiunti dal giovane sindacato che guida dal 2011 e che potrà finalmente sedersi al tavolo della contrattazione nazionale e decentrata.

A livello regionale, Anief Liguria ha ottenuto un consenso del 12% registrando ottimi con punte che vanno dal 26% risultati in diverse scuole, passando per il 45 % ottenuto presso i comprensivi di

Loano e Borghetto Santo Spirito, fino al 66% conquistato al Polo Tecnologico Imperiese con l’assegnazione di ben due seggi all’ANIEF. Le RSU elette sul territorio sono in tutto 34, così distribuite: 15 nella provincia di Genova; 10 nella provincia di Savona; 7 nella provincia di Imperia; 2 nella provincia di La Spezia.

Questi dati sono incoraggianti e premiano il lavoro svolto sul territorio. Nei prossimi mesi saranno organizzati seminari provinciali di formazione sui temi inerenti la

contrattazione, alla luce del nuovo contratto scuola e in preparazione delle assemblee sindacali che si svolgeranno in ogni Comune. Si raccoglieranno inoltre le candidature per nominare le RSA in ognuna delle 192 scuole liguri affinché queste possano avere al loro interno un nostro terminale associativo a tutela del diritto scolastico.