Elezioni comunali di Imperia, la lettera aperta di “InVIA” ai candidati sindaco

Imperia. Scrive l’associazione “InVIA”, nata dai commercianti in collaborazione con la Confcommercio.

“Il progetto “inVIA” nasce dall’unione dei commercianti del centro pedonale di Imperia (galleria degli orti, Galleria Berio, Via Monti, Piazza Rossini e Via Viuesseux) con la

collaborazione di Confcommercio Imperia e del Comune di Imperia. Il suo obiettivo è creare un percorso accogliente, che comprenda un’ottima proposta commerciale,

intrattenimento, eventi, pulizia e bellezza. Partecipano a questo progetto attività di ogni genere, dai bar ai negozi di abbigliamento, dalle gioiellerie alle attività ricettive, alle banche.

A beneficio dei candidati sindaco della nostra città presentiamo il nostro gruppo, inserito nel tessuto economico e turistico di Imperia, forte di un buon numero di operatori, di competenze e determinazione, di impegno e passione, nonostante le evidenti difficoltà del momento. inVIA applica la politica (dal greco politiké – che attiene alla polis e dal sottinteso téchne – arte, ossia “arte che attiene alla città) prevalentemente all’interno delle proprie attività dove può contare su collaboratori insostituibili e su clienti/amici che quotidianamente ne giustificano il lavoro. Ognuno di noi ha le proprie idee che rimangono fuori dalla modalità della nostra convivenza, differenze che ci rendono ancor più forti: siamo infatti convinti che l’”unione fa la forza”.

Abbiamo finito di lamentarci, contrapponendo al mugugno il fare, l’investire, l’occupare il nostro tempo libero per il bene comune ed è per questo che abbiamo realizzato:

– LucinVIA: 12 proiettori a tema per illuminare il Natale -il percorso pedonale illuminato più lungo d’Italia

– San Valentino 2017 e 2018: selfie che celebrano l’amore inVIA

– Pasqua 2017 e 2018: eventi a tema dedicati a piccoli e adulti

– Concerti di musica classica e musica rock inVIA

– Pompieropoli: discesa della Befana dal tetto dell’hotel Rossini in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Imperia

– Moda sotto le stelle: sfilata di tutti i negozi di inVIA giunta alla quinta edizione

– Incontri letterali a tema

– Creazione di un sito istituzionale e pagine social

– Periodica (circa 4 volte l’anno) pulizia accurata delle strade di inVIA

– Acquisto di numero 18 piante di ulivo ad abbellimento di inVIA

– Creazione della prima rete WI-FI a banda larga della città completamente gratuita

– Creazione di mappe fisiche per l’accoglienza dei turisti

– Creazione di una rete elettronica di pagamento con scontistiche riservate ai clienti”.