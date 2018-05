Elezione diretta del Presidente della Repubblica. Piana (Lega): raccolta firme nella provincia di Imperia

“Anche i cittadini del Comune e della Provincia di Imperia sabato 2 e domenica 3 giugno scenderanno in campo per firmare la nostra proposta di elezione diretta del Presidente della Repubblica. E’ ora che lo scelgano direttamente gli italiani. Vi aspetto per firmare nei gazebo che saranno allestiti sul nostro territorio”.

Lo ha dichiarato oggi il commissario provinciale della Lega di Imperia, Alessandro Piana.

Ecco gli orari di apertura e dove saranno organizzati i gazebo per la raccolta firme della Lega.

Sezione di Ventimiglia: sabato dalle 9 alle 18 in via della Repubblica angolo Banca Unicredit di fronte al mercato coperto-Ventimiglia; domenica dalle 9 alle 13 in via della Repubblica angolo Banca Unicredit di fronte al mercato coperto-Ventimiglia.

Sezione Val Nervia-Val Verbone: sabato dalle 9 alle 13 in Piazza d’Armi angolo SS1 via Aurelia Camporosso Mare; sabato dalle 15 alle 19 in via Braie 297 nel parcheggio antistante il centro commerciale “Maxisconto”-Camporosso.

Sezione di Bordighera: sabato dalle 9.30 alle 13 in via Vittorio Emanuele 172 davanti al Palazzo del Parco-Bordighera; domenica dalle 9.30 alle 13 in via Vittorio Emanuele 172 davanti al Palazzo del Parco-Bordighera.

Sezione di Sanremo: sabato dalle ore 9 alle 13 in via Escoffier davanti al cinema Centrale-Sanremo;

Sezione di Taggia: sabato dalle 8.30 alle 12.30 in P.za Mazzini-Taggia; lunedi 4 giugno dalle 8.30 alle 12.30 in via Boselli/Mercato-Arma.

Sezione di Imperia: sabato dalle 8.30 alle 13 in via San Giovanni-Imperia; domenica 3 giugno dalle 8.30 alle 13 in via Viesseux angolo di via Bonfante-Imperia”.