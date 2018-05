Ecco come cambia la viabilità in occasione del Sanremo Rallye Team

Sanremo. Dalle 00 del giorno 05/05 alle 20 del giorno 06/05, la disciplina della circolazione stradale in via Adolfo Rava è integrata e modificata come segue:

via Adolfo Rava (da bretella di collegamento con Lungomare Italo Calvino a Piazza C. Battisti) divieto di transito con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli: Area riservata alla Sanremo Rallye Team.