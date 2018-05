E’ ufficiale, domani Salvini sarà a Imperia: città blindata

Imperia. La provincia sempre più ombelico della politica nazionale. Dopo la prevista visita di oggi pomeriggio da parte della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ora è ufficiale: domani il leader del Carroccio sarà in città. Matteo Salvini, fresco di uno scontro (non ancora finito) con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo Governo, alle 18.30 in piazza Serra a Porto Maurizio, terrà un comizio in favore del candidato sindaco Luca Lanteri.

Durante la sua ultima visita nel capoluogo, che risale al 17 maggio del 2015, Salvini fu oggetto di dure contestazioni da parte degli attivisti del centro sociale “La talpa e l’orologio”, culminato con il lancio di uova e carta igienica. Per questo motivo, domani, molto probabilmente ci sarà un nutrito schieramento di forze dell’ordine per proteggere il segretario della Lega.