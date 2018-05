Genova. Sono circa 50 i chilometri di coda che si registrano sull’A10 tra San Bartolomeo al Mare e Savona in direzione Genova. Il lungo ponte tra il 25 aprile e il 1 maggio volge alla fine e tanti turisti si sono messi in viaggio per il ritorno a casa che si preannuncia, già da questa mattina, molto difficoltoso.

Non va meglio sulla strada statale 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja dove si registrano code e traffico intenso nel tratto compreso tra il km 1,413, dopo l’incrocio con San Michele (Km. 135,6) e 634 metri prima dell’incrocio con Porra (Km. 145,3) in direzione Ventimiglia.