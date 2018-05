Sanremo. In palio c’è il prestigioso titolo di miglior dealer d’Europa. Un riconoscimento ambito che vede in prima fila i croupier sanremesi a difendere i colori nazionali nella dodicesima edizione dell’European Dealer Championship (EDC) organizzata dall’European Casino Association (ECA) al Resort & Casino Maestral in Montenegro. Dopo due giorni di confronti, iniziati il 7 maggio domani 9 maggio verrà proclamato il vincitore, tra i 37 partecipanti in rappresentanza di 20 nazioni.

“E’ con orgoglio che ho accompagnato i croupier sanremesi in questo evento – sottolinea il consigliere del Casinò di Sanremo, Olmo Romeo, presidente di Federgioco e componente italiano in Eca-da sempre i nostri dealer rappresentano la scuola più antica ed elegante nel settore Gaming, che ha saputo evolversi e crescere in professionalità e tipologie di giochi. Rappresentiamo l’Italia in questa splendida vetrina che da 12 anni promuove i migliori dealer, e con loro le realtà aziendali dove si sono formati e maturati professionalmente. E’ quindi una soddisfazione per la nostra azienda essere rappresentata a questi livelli e poter annoverare nell’elite internazionale i suoi croupier”.

La competizione ha visto la partecipazione di una selezione scelta dei migliori croupier europei che hanno portato la loro grande esperienza, quella che permette loro di essere ogni giorno al contatto con la clientela trasferendo la grande professionalità e l’amore per il loro lavoro.