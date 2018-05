E’ allerta su Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi per temporali: il vademecum di sicurezza

Avviso per chi si reca nella vicina Francia. Météo France ha diramato un bollettino di allerta gialla per temporali, dalle 10 alle 17 di oggi, per tutta la Costa Azzurra le Alpi Marittime d’oltralpe.

Ecco, secondo Nice Matin, le regole da seguire.

COSA FARE

1. Informati: segui le istruzioni delle autorità sui media e sui social network seguendo i dati ufficiali.

2.Avere cura dei propri cari e delle persone vulnerabili.

3. Allontanarsi dai corsi d’acqua e non parcheggiare sulle sponde, sui ponti o sotto una sporgenza.

4. Sedersi a terra, in uno spazio aperto (campo, prato), perché il fulmine è attratto da tutto ciò che supera (albero, picco, uomo in piedi).

5. Stare il più lontano possibile dal pavimento con qualsiasi materiale isolante: un sacco a pelo o uno zaino.

6. Un’automobile chiusa, a condizione che non sia decappotabile o con un tetto di plastica, è una protezione eccellente.

COSA NON FARE

1. Non uscire, rifugiarsi in un edificio e soprattutto non sotto un albero per evitare il rischio di fulmini.

2. Non scendere nel seminterrato e rifugiarti in altezza, sul pavimento.

3. Non entrare in auto o a piedi: ponte allagabile, guado, sottopassaggio. Sono sufficienti meno di 30 cm di acqua per portare via un’auto.

4. Non andare a prendere i suoi figli a scuola, sono al sicuro.

5. Non sdraiarsi o appoggiarsi a un muro, l’acqua potrebbe fuoriuscirne.