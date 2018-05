E’ allerta gialla per temporali ed inondazioni in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi

Avviso per chi si reca nella vicina Francia. Météo France ha emesso un bollettino di allerta gialla per piogge e temporale, oggi, lunedì 21 maggio a partire da mezzogiorno, nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Secondo quanto scrive Nice Matin, il sole di questa mattina non durerà a lungo. Rovesci sparsi cadranno su tutto il dipartimento dalle 11 e si trasformeranno in temporali nel corso del pomeriggio.

La Costa Azzurra, risparmiata fino ad allora, sarà colpita dal maltempo nel corso della serata. L’allerta per temporali ed inondazioni durerà almeno fino alle alle 6 di domani, martedì 22 maggio.