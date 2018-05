Dolcedo, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana in visita all’Expo Val Prino

Dolcedo. Domani, sabato 19 maggio, alle ore 10 il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana parteciperà all’inaugurazione della 3° edizione dell’Expo della Val Prino, a Dolcedo.

La manifestazione, che ogni anno riscuote sempre maggiore successo, propone una serie di iniziative fino a domenica sera: degustazioni di piatti liguri, vino e olio di oliva della vallata.

Sono previste, inoltre, escursioni lungo i sentieri della zona alla scoperta degli antichi borghi dell’entroterra imperiese, gare di petanque e altre discipline sportive, iniziative culturali e concerti.

«Manifestazioni come l’Expo della Val Prino – dichiara il presidente Piana – hanno il merito di coniugare le diverse attrattive del nostro territorio: la tradizione culinaria, la storia della nostra agricoltura, la bellezza del paesaggio e le origini secolari dei nostri borghi.

Si tratta di una bellissima scommessa che si sviluppa su due fronti perché amplia l’offerta turistica dell’entroterra ligure e, contemporaneamente, rafforza le nostre tradizioni valorizzando il duro lavoro di generazioni di uomini e donne impegnati nei campi e in cucina per creare, dall’orto alla tavola, prodotti inimitabili».

Il Presidente del Consiglio rivolge un ringraziamento ai sindaci di Dolcedo, Giovanni Danio, di Prelà, Eliano Brizio, e di Vasia, Mauro Casale, per l’organizzazione dell’evento.