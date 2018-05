Dolceacqua, torna il Premio Giannino Orengo: il regolamento

Dolceacqua. Esce oggi il regolamento per la partecipazione al Premio Giannino Orengo 2018. Con questo Premio Letterario il comune di Dolceacqua, in collaborazione con il Centro Culturale Ricreativo e con il comune di Pigna, intende ricordare lo scrittore Giannino Orengo, il quale ha cercato con successo di recuperare, mantenere e valorizzare attraverso l’uso del “dialetto” le ataviche tradizioni e le antiche “culture” del nostro entroterra.

La premiazione avverrà il 22 agosto alle 21:15 al cinema Cristallo di Dolceacqua, via Roma, 40. Durante la serata della premiazione saranno recitate alcune poesie scelte insindacabilmente dalla giuria. Sono previsti riconoscimenti con targhe e di altra natura, ma non in denaro. I testi migliori saranno pubblicati su un libro a stampa biennale, consegnato ad anni alterni a ogni partecipante al concorso. Quest’anno non è prevista la stampa del libro, ma la raccolta delle poesie che l’anno prossimo saranno inserite nella pubblicazione insieme a quelle per l’anno 2019.

Si allega il bando di concorso in italiano: BANDO PREMIO GIANNINO ORENGO 2018 (1)

in francese: BANDO PREMIO GIANNINO ORENGO IN FRANCESE 2018