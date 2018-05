Dolceacqua, al cinema Cristallo proiettato Ilmurrán Maasai in the Alps

Dolceacqua. Martedi 29 maggio alle ore 21 presso il Cinema Cristallo di Dolceacqua, avrà luogo la proiezione del film Ilmurrán-Maasai in the Alps.

Il film racconta l’incontro tra Leah Lekanayia, giovane masai keniota, e Silvia Somà, storica “bergera” [pastora di pecore] da cinquant’anni nel Vallone della Meris, nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Marittime.

L’incontro è nato come un’esperienza antropologica a tutti gli effetti, realizzata in regime di completa autoproduzione dall’Associazione Culturale Geronimo Carbonò con il sostegno dell’Ecomuseo della Segale di Valdieri (CN), e ha portato anche la pubblicazione di un libro omonimo, pubblicato dalla cuneese ScrittoDritto, menzione speciale ai premi letterari nazionali “Parole di Terra” e”Libera Università dell’Autobiografia”.

Nel luglio 2016 il film è stato insignito del primo premio nella 23a Rassegna del Documentario “Libero Bizzarri” di San Benedetto del Tronto, che dal 1994 si pone l’obiettivo di stimolare e accrescere il valore dell’offerta di produzione del documentario in Italia. In precedenza, altri riconoscimenti erano arrivati dal 18° CinemAmbiente di Torino (premio “Torino e le Alpi”, al 32° Festival International du Cinema de Montagne di Autrans in Francia (premio “Vie des hommes”) e dal Piemonte Glocal Film Festival (premio “Professione Documentario Città di Moncalieri”). Nell’aprile 2016 Ilmurrán ha ottenuto la “Menzione Speciale La Feltrinelli” al 26° FCAAAL di Milano, entrando nel catalogo “Il razzismo è una brutta storia” che la storica casa editrice propone per sensibilizzare le scuole italiane al tema dell’interculturalità.

In seguito alla realizzazione del progetto, a Leah Lekanayia, protagonista maasai, è stata offerta una borsa di studio dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

Il regista, Sandro Bozzolo, ha firmato anche la fotografia, mentre il montaggio e il sound design sono stati realizzati da Marco Lo Baido. La narrazione è impreziosita dalla colonna sonora di Ciro Buttari, musicista e ricercatore sonoro di lunga traiettoria, che propone un’interpretazione musicale basata sul canto spontaneo, volta a recuperare interpretazioni arcaiche che facevano della voce umana uno strumento di intercomunicazione e di trascendenza.

In sala sarà presente il regista, Sandro Bozzolo, in residenza presso l’Atelier A di Apricale per la realizzazione del nuovo lavoro ” Sulle tracce di Francesco Biamonti”, progetto che andrà a documentare la lavorazione dei muretti a secco, incontrando giovani appassionati ed esperti di questa antica tradizione del ponente ligure.

http://www.atelierapricale.com/

http://www.sandrobozzolo.work/

http://www.cinemacristallo.org/ilmurran-maasai-the-alps/