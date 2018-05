Dibattito su via Cascione, l’intervento di Giovanni Lazzarini (Obiettivo Imperia)

Imperia. Giovanni Lazzarini vicepresidente del Civ di Porto Maurizio e candidato alla carica di consigliere comunale per “Obiettivo Imperia” a sostegno di Claudio Scajola, interviene nel dibattito sull’isola pedonale di via Cascione.

“Va sicuramente riaperto il Cavour -dice Lazzarini – occorre portare a termine i lavori dell’ex Consorzio e del Mercato coperto, far funzionare l’ascensore e abbellire la via. Se si lavora meno, un po’ è causa della crisi ma è anche un po’ colpa nostra perché non ci vogliamo adeguare al cambiamento. Oggi c’è ancora questa opportunità, ma ritornare indietro sarebbe drammatico. Allarghiamo la mentalità e rimbocchiamoci le maniche allungando gli orari di apertura dei negozi. Alla sera o durante le festività non c’è un bar aperto, perché ? Facciamoci delle domande”.