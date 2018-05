Diano Marina, la segnalazione di un lettore: “La pubblicità sulla strada mette in pericolo l’incolumità degli automobilisti”

Diano Marina. “Mi permetto di intervenire e quindi segnalare dopo avere ricevuto verbalmente da moltissimi utenti della strada ivi compreso me stesso, in merito alla pubblicità posta sulla strada posta in essere su tutto il comune di Diano Marina la quale secondo noi mette in serio pericolo l’incolumità altrui degli automobilisti e non solo, i quali si trovano alla guida sulle arterie del centro e non solo, intenti ad imboccare in particolar modo la SS1 via Aurelia.

Secondo una ricerca svolta in merito alla pubblicità sulle strade: Modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 , N. 42, entrato in vigore il 1 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 45 del 24 febbraio 2004 Rif. normativo a cui fa capo la pubblicità collocata sulle arterie stradali e sulle fasce di pertinenza è l’Art. 23 Codice della Strada;

Collocazione dei mezzi pubblicitari e divieti: l‘ Art. 51 del regolamento elenca una serie di regole e prescrizioni per l ‘ubicazione di cartelli e di ogni mezzo pubblicitario lungo le strade, così come pure esiste una serie di divieti per il posizionamento dei mezzi pubblicitari; ovvero è comunque vietato nei seguenti punti:

A) su cavalcavia stradali e loro rampe;

B) in corrispondenza delle intersezioni;

C) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

D) in corrispondenza delle curve e dei dossi;

E) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

F) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata;

G) sui bordi dei marciapiedi e suo cigli stradali.

In merito ad essa ed in particolar modo alla lettera E e G, onde evitare possibili incidenti stradali a causa della scarsa visibilità causata proprio dai cartelli in oggetto, ogni qual volta un automobilista si trova intento ad imboccare la SS1 via Aurelia, lo scrivente chiede gentilmente all’autorità competente di intervenire con i relativi controlli di rito” - segnala Domenico Filippone.