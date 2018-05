Diano Marina. Tutto in un’ora, un “menù stellato” concentrato nei tempi e nei costi rivolto a drenare, tonificare idratare il corpo e contemporaneamente a disintossicare, idratare e distendere il viso. 60 minuti di puro relax per un risultato eccezionale con un risparmio di tempo e denaro.

In vista dell’estate siamo tutti fiduciosi nella nostra capacità di seguire una dieta misurata e rispettosa della tanto temuta prova bikini, in realtà spesso non riusciamo a moderare le nostre abitudini, non solo per debolezza caratteriale o pigrizia, ma anche e soprattutto per colpa della freneticità di una vita faticosamente intensa che ci costringe a rispettare orari ed impegni spesso a discapito del proprio benessere personale.

Da un’indagine svolta tra i gli ospiti del Centro Estetico Nefertari di Diano Marina, è emerso che la mancanza di tempo è la causa più influente sulla rinuncia ai trattamenti. Proprio per questo la nostra equipe ha trovato una soluzione eccezionale: offrire un pacchetto di 5 trattamenti “Tutto in un’ora” corpo/viso ossia due trattamenti corpo: un trattamento Body Concept tonificante, ultimo ritrovato della casa Bioline é un trattamento altamente efficace per agire sulla lassità dei tessuti e tonificare con effetto immediat, Linfopress é il nostro gioiello per drenare con possibilità di personalizzare fino a 100 programmi a seconda delle esigenze della Cliente permette un drenaggio profondo ed efficacissimo; e 3 trattamenti viso. Radiolift viso con l’utilizzo della tecnologia Zoner per un ciclo di Radiofrequenza Viso per stimolare il collagene. Un ciclo di Biostimcell (fotobiostimolazione) per agire sulla lassità cutanea e infine un trattamento viso Lifting Mask, con maschera di ultimissima generazione in nanocellulosa.a effetto altamente liftante per una pelle perfetta dopo una sola seduta.

Sì si può fare! Sabato 26 maggio il Centro Estetico organizza un open day gratuito del trattamento “all inclusive” e per tutti coloro che lo prenoteranno entro il 31 maggio, il trattamento “tutto in un’ora” è offerto a 80 euro anziché a 110. E’ inoltre possibile acquistare un pacchetto di più trattamenti “Tutto in un’ora” con la stessa scoutistica usufruendo anche di uno sconto del 20% sull’acquisto di prodotti domiciliari di tutta la gamma Bioline.