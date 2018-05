In centro

Diano Marina, affitta casa a un bengalese ma ne arrivano altri otto: proprietario e conduttore denunciati dalla polizia

Regolari in Italia, erano tutti ammassati in 45 mq e in precarie condizioni igieniche

Diano Marina. Nella prima mattinata di oggi il personale di polizia municipale, diretto da Daniela Bozzano, ha effettuato un controllo demografico-alloggiativo in un appartamento del centro. L’intervento è scattato a seguito di un’attività di osservazione svolta dagli agenti del comando locale, in quanto nei giorni scorsi avevano notato un movimento sospetto di cittadini cingalesi nel condominio. L’alloggio, di proprietà di una dianese e regolarmente affittato a un commerciante bengalese, è risultato sovraffollato di stranieri. Durante il controllo sono stati identificati otto cittadini bengalesi, regolari in Italia, tutti ammassati in 45 metriquadrati e in precarie condizioni igieniche. La posizione del proprietario e del conduttore è al vaglio della municipale: saranno segnalati per la mancanza di idoneità alloggiativa e rischiano sanzioni amministrative fino a 1.100 euro.