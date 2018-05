“Democratici per Imperia”, l’elenco dei membri della lista

Imperia. Di seguito l’elenco dei componenti della lista “Democratici per Imperia”:

Mannoni Pietro Emiliano 41, segretario provinciale PD; consulente comunicazione d’impresa

Agnese Dario 30, badante

Anfossi Silvano 57, impiegato

Barbera Concetto 49, artigiano

Cammarata Massimiliano 30, laureato in giurisprudenza

Cazzola Roberto 50, dipendente Riviera Trasporti S.p.A.

Chiarini Enrica 32, assistente sociale

Chiparo Gabriele Marco 28, patrocinatore legale

Damonte Maria Carmen 70, pensionata

De Angelis Licia 27, educatrice professionale

De Bonis Giuseppe 55, assicuratore

Delbecco Federica 36, dipendente Riviera Trasporti S.p.A.

Deri Carlo 59, impiegato

Dematteis Maria Adriana 69, pensionata

Donato Luigi 54, tecnico autostradale

Gallego Cancelas Xavier 36, infermiere

Gandolfo Giuseppe 55, artigiano

Lippiello Simonetta 53, docente lettere e filosofia

Magurno Maria Giovanna 63, pensionata

Mancinelli Fernando 72, pensionato

Martini Tiziana 77, docente in pensione

Mezzera Gianfranca 67, dottore commercialista

Migliarese Anna 61, dirigente psicologo

Olivieri Oliviero 47, avvocato

Percivale Franco 61, impiegato pubblico

Pozzi Luigi 74, pensionato

Reitano Mariuccia 55, docente

Risso Fabrizio 46, avvocato

Rossi Mariella 69, dirigente scolastico in pensione

Seshleiefer Antonio 73, portavoce nuova Aurelia bis

Todiere Claudio 50, funzionario pubblico

Trucco Monica 47, impiegata