“Danzare per la vita 2018 per l’Unicef”: la serata finale al Casinò di Sanremo sabato 26 maggio

Sanremo. Tutto pronto per la serata finale della sedicesima edizione di “Danzare per la Vita 2018 per l’Unicef” (trofeo Aldo Farina, primo presidente Unicef Italia), il festival nazionale di danza contemporanea, moderna, hip hop e classica nato da un’idea di Tony Del Core con la collaborazione artistica di Deyla (D&D Dance).

L’appuntamento è per sabato 26 maggio al Teatro del Casinò (ore 20.30) e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Unicef.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Sanremo.

“In tutti questi anni – spiegano gli organizzatori – il nostro evento ha saputo ritagliarsi un posto tra le manifestazioni importanti di Sanremo e a livello nazionale. Testate giornalistiche di livello locale e nazionale si sono interessate a noi”.

Verranno consegnati premi intitolati ad “Aldo Farina” . Tra coloro che hanno già ricevuto il trofeo intitolato al primo presidente Unicef Italia, si ricordano: Manuel Frattini, Fabrizio Mainini, Maura Paparo, Maria Zaffino,Carl Portal, Emanuela Tagliavia, Daniele Ziglioli, Mia Molinari,Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Oltre alla danza, hanno ricevuto il premio anche personaggi dello sport e dello spettacolo quali Dario Ballantini (“Striscia la notizia”), Luca Abete (“Striscia la notizia”), Carolyn Smith (“Ballando con le stelle”), Anna Longhi, Lallo Circosta (attore Raidue-Mediaset), Marco Todisco (il piccolo partner artistico di Enrico Brignano), l’arbitro internazionale di calcio Roberto Rosetti.