Bordighera. “Il turismo a Bordighera deve essere rilanciato dando un’immagine nuova e diversa della città, partendo da quelle che sono le piccole manutenzioni, con il rifacimento dei marciapiedi e dell’illuminazione, e attuando al contempo una politica di marketing per far scoprire alle persone le bellezze della nostra città”. Lo ha dichiarato, a margine dell’inaugurazione del point elettorale in via Vittorio Emanuele 147, il candidato sindaco per la lista civica “Bordighera Vince” Vittorio Ingenito.

Sono stati tantissimi i semplici cittadini che nel tardo pomeriggio si sono fermati al point per conoscere i candidati e ascoltare le loro proposte.

“Si punterà ovviamente sulla bellezza delle nostre spiagge”, ha detto ancora Ingenito, “E sul Santuario dei Cetacei e la sua fondamentale importanza a livello economico per promuovere un nuovo turismo a Bordighera. Ci sono realtà intorno al mondo, a partire dal Canada e dal Messico, dove ci sono comunità che vivono sul whale whatching (avvistamento cetacei, ndr): bisogna valorizzare questa proposta turista, attraverso la promozione e la formazione degli operatori turistici”.

E ancora: “Ci sono sentieri che dal mare raggiungono l’entroterra e che oggi sono completamente abbandonati: devono essere puliti e indicati con una segnaletica in lingua inglese per consentire a chi viene a Bordighera di passeggiare o andare in bicicletta raggiungendo non solo la frazione di Sasso, ma anche Ospedaletti e Sanremo”.