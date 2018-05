Imperia. Daniele Riccioni, l’8 maggio è partito da Venzone, in provincia di Udine, per un viaggio lungo 2200 chilometri dedicato a un piccolo amico bisognoso di cure, Davide, un bambino di 6 anni affetto da tetraparesi spastica, avvenuta a seguito di un incidente in piscina.

Il cammino prevede l’attraversamento del nord Italia, passando anche per Imperia e Sanremo tra il 29 e il 30 maggio. Mantenendo la tabella di marcia, oltrepasserà il confine a fine maggio, arrivando in Francia. I primi di luglio sarà al confine con la Spagna e raggiungerà la sua meta, Santiago di Compostela verso la fine di luglio. Durante la parte italiana sarà accolto dalle parrocchie e dai gruppi scout che si sono resi generosamente disponibili. In Francia e Spagna alloggerà in strutture per i pellegrini o accolto da persone che sono venute a conoscenza del progetto.

Daniele, un giovane che da Guidonia si è trasferito a Venzone, racconta così il suo sogno: «”Io cammino per Davide” è un progetto nato per aiutare un piccolo grande supereroe. Davide, accompagnato dalla sua bella famiglia, sta facendo delle cure molto costose e piano piano i miglioramenti si vedono. È per questo che sono partito da Venzone, perché è lì che Davide ed io viviamo. Arriverò a Santiago de Compostela verso la fine di luglio, se tutto filerà liscio».

Per seguire passo dopo passo il cammino lungo i 2200 km, è stata creata una pagina Facebook, https://www.facebook.com/iocamminoperdavide/, nella quale, oltre ai luoghi che Daniele vedrà e descriverà, verranno raccontati gli incontri e delle curiosità sui territori attraversati, così, anche noi cammineremo con lui, per Davide.